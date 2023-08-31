Посол України про депортації біженців з Ізраїлю: проблема у керівництві країни

Заборона Києвом паломництва хасидів до Умані може стати вимушеною через війну відповіддю на депортацію українських біженців з Ізраїлю, що обумовлена політикою Єрусалиму. Про це заявив LIGA.net посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Корнійчук вважає, що ситуація, коли приблизно 10% біженців з України не пускають до Ізраїлю та депортують, виникла через позицію ультраправих та ортодоксальних партій, які очолюють Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю та непривітно ставляться до мігрантів у принципі.

Корнійчук називає ситуацію "складною" та зазначає, що за час його роботи послом (2,5 роки) "вона досягла найбільшого регресу".

"Не було такого, щоб наші керівництва не спілкувалися вісім місяців", – наголосив він.

При цьому посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський вважає правомірними більшість рішень щодо депортації українців, які прибувають до аеропорту Бен-Гуріон, та закликає не перебільшувати масштаби проблеми.

20 серпня посольство України в Ізраїлі висунуло ультиматум: або депортації припиняються, або Україна може не пустити хасидів до Умані та призупинити безвізовий режим для громадян Ізраїлю. Корнійчук наголошував, що йдеться про можливе призупинення, а не скасування безвізу. Це рішення має ухвалюватися вищим керівництвом країни.

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