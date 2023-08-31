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Посол Ізраїлю вважає законними більшість депортацій українців. Посол України незгодний

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 09:30
Посол Ізраїлю вважає законними більшість депортацій українців. Посол України незгодний - Фото
Аеропорт Бен-Гуріон (фото - ЕРА)

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський вважає правомірними більшість рішень щодо депортації українців, які прибувають до аеропорту Бен-Гуріон. Про це дипломат розповів для матеріалу LIGA.net про проблеми з депортаціями та ставленням до українців в аеропорту Бен-Гуріон.

Відсоток відмов українцям у в'їзді до Ізраїлю становить трохи більше ніж 5%, каже Бродський. За словами дипломата, це пов'язано з тим, що частина тих, хто приїжджає до Ізраїлю з України, мають намір нелегально працювати в Ізраїлі чи займатися протиправною діяльністю.

"Це стосується громадян й інших країн, з яких з такою ж метою приїжджають люди до Ізраїлю. Не називатиму їх, але це кілька країн, зокрема й пострадянських, де відсоток відмов досить високий... Ми бачимо, з яких країн до нас приїжджають люди нелегально працювати, і, відповідно, більш вимогливо ставимося, ретельніше перевіряємо," – сказав посол.

За словами Бродського, це не означає, що прикордонники не роблять помилок. "На жаль, бувають випадки відмов неправомірних, але більшість відмов абсолютно законні", – каже дипломат.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у розмові з LIGA.net каже, що показник депортацій насправді сягає 10% за умовної норми 1-3%. І не погоджується з аргументом про нелегальних робітників.

Дипломати домоглися, щоб українці мали право легально працювати у певних сферах після перебування 90 днів в Ізраїлі, каже Корнійчук: "Це ресторанний, готельний бізнес, догляд за людьми похилого віку тощо. Я не розумію, як можна звинувачувати у намірах нелегально працювати, якщо уряд офіційно надає право на роботу для такої категорії громадян.

  • 20 серпня посольство України в Ізраїлі висунуло фактично ультиматум: або українців припиняють депортувати з аеропорту Бен-Гуріон, або Київ може призупинити безвіз та не пустити хасидів до Умані.
  • Корнійчук наголошував, що йдеться про можливе призупинення, а не скасування безвізу. І це рішення має ухвалюватися вищим керівництвом країни.

Читайте докладніше: Розбір | 10-річний сирота був фактично у в'язниці. Що роблять з українцями в аеропорту Ізраїлю

Марко Сировой
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