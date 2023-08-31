Посол Израиля считает законными большинство депортаций украинцев. Посол Украины несогласен

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский считает правомерными большинство решений о депортации украинцев, которые прибывают в аэропорт Бен-Гурион. Об этом дипломат рассказал для материала LIGA.net о проблемах с депортациями и отношением к украинцам в аэропорту Бен-Гурион.

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Процент отказов украинцам во въезде в Израиль составляет чуть более 5%, говорит Бродский. По словам дипломата, это связано с тем, что часть тех, кто приезжает в Израиль из Украины, намереваются нелегально работать в Израиле или заниматься противоправной деятельностью.

"Это касается граждан и других стран, из которых с такими же целями приезжают люди в Израиль. Не буду их называть, но это несколько стран, в том числе и постсоветских, где процент отказов довольно высок… Мы видим, из каких стран к нам приезжают люди нелегально работать, и, соответственно, более требовательно относимся, более тщательно проверяем," – сказал посол.

По словам Бродского, это не означает, что пограничники не делают ошибок. "К сожалению, бывают случаи отказов неправомерных, но большая часть отказов абсолютно законны", – говорит дипломат.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в разговоре с LIGA.net говорит, что показатель депортаций на самом деле достигает 10% при условной норме в 1-3%. И не соглашается с аргументом о нелегальных рабочих.

Дипломаты добились, чтобы украинцы имели право легально работать в определенных сферах после пребывания 90 дней в Израиле, говорит Корнийчук: "Это ресторанный, гостиничный бизнес, уход за пожилыми людьми и т.д. Я не понимаю, как можно обвинять в намерениях нелегально работать, если правительство официально дает право на работу для такой категории граждан.

20 августа посольство Украины в Израиле выдвинуло фактически ультиматум: или украинцев прекращают депортировать из аэропорта Бен-Гурион, или Киев может приостановить безвиз и не пустить хасидов в Умань.

Корнийчук подчеркивал, что речь идет о возможной приостановке, а не отмене безвиза. И это решение должно приниматься высшим руководством страны.

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