UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Израиля считает законными большинство депортаций украинцев. Посол Украины несогласен

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 09:30
Посол Израиля считает законными большинство депортаций украинцев. Посол Украины несогласен - Фото
Аэропорт Бен-Гурион (фото - ЕРА)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский считает правомерными большинство решений о депортации украинцев, которые прибывают в аэропорт Бен-Гурион. Об этом дипломат рассказал для материала LIGA.net о проблемах с депортациями и отношением к украинцам в аэропорту Бен-Гурион.

Процент отказов украинцам во въезде в Израиль составляет чуть более 5%, говорит Бродский. По словам дипломата, это связано с тем, что часть тех, кто приезжает в Израиль из Украины, намереваются нелегально работать в Израиле или заниматься противоправной деятельностью.

"Это касается граждан и других стран, из которых с такими же целями приезжают люди в Израиль. Не буду их называть, но это несколько стран, в том числе и постсоветских, где процент отказов довольно высок… Мы видим, из каких стран к нам приезжают люди нелегально работать, и, соответственно, более требовательно относимся, более тщательно проверяем," –  сказал посол.

По словам Бродского, это не означает, что пограничники не делают ошибок. "К сожалению, бывают случаи отказов неправомерных, но большая часть отказов абсолютно законны", –  говорит дипломат.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в разговоре с LIGA.net говорит, что показатель депортаций на самом деле достигает 10% при условной норме в 1-3%. И не соглашается с аргументом о нелегальных рабочих.

Дипломаты добились, чтобы украинцы имели право легально работать в определенных сферах после пребывания 90 дней в Израиле, говорит Корнийчук: "Это ресторанный, гостиничный бизнес, уход за пожилыми людьми и т.д. Я не понимаю, как можно обвинять в намерениях нелегально работать, если правительство официально дает право на работу для такой категории граждан.

  • 20 августа посольство Украины в Израиле выдвинуло фактически ультиматум: или украинцев прекращают депортировать из аэропорта Бен-Гурион, или Киев может приостановить безвиз и не пустить хасидов в Умань.
  • Корнийчук подчеркивал, что речь идет о возможной приостановке, а не отмене безвиза. И это решение должно приниматься высшим руководством страны.

Читайте детальнее: Разбор | 10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ИзраильукраинцыаэропортпосолЕвгений КорнийчукМихаэль Бродскийдепортациибен-гурион
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 