Посол Украины о депортациях беженцев из Израиля: проблема в руководстве страны

Запрет Киевом паломничества хасидов в Умань может стать вынужденным из-за войны ответом на депортацию украинских беженцев из Израиля, которое обусловлено политикой Иерусалима. Об этом заявил LIGA.net посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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Корнийчук считает, что ситуация, когда примерно 10% беженцев из Украины не пускают в Израиль и депортируют, возникла из-за позиции ультраправых и ортодоксальных партий, которые возглавляют Министерство внутренних дел Израиля и неприветливо относятся к мигрантам в принципе.

Корнийчук называет ситуацию "сложной" и отмечает, что за время его работы послом (2,5 года) "она достигла наибольшего регресса".

"Не было такого, чтобы наши руководства не общались восемь месяцев", – подчеркнул он.

При этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский считает правомерными большинство решений о депортации украинцев, которые прибывают в аэропорт Бен-Гурион, и призывает не преувеличивать масштабы проблемы.

20 августа посольство Украины в Израиле выдвинуло ультиматум: либо депортации прекращаются, либо Украина может не пустить хасидов в Умань и приостановить безвизовый режим для граждан Израиля. Корнийчук подчеркивал, что речь идет о возможной приостановке, а не отмене безвиза. Это решение должно приниматься высшим руководством страны.

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