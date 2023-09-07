Зеленський обговорив з Нетаньягу цивільну оборону, біженців та паломництво хасидів

У телефонній розмові президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорили ситуацію з біженцями та паломництво хасидів. Про це написав у Twitter Нетаньягу.

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Зеленський і Нетаньягу вперше за дев'ять місяців обговорили у телефонній розмові проблеми, що нагромадилися у відносинах двох країн.

Темами розмови були продовження допомоги Ізраїлю Україні, зокрема українським біженцям, які перебувають в Ізраїлі, а також розширення допомоги у розвитку та посиленні цивільної оборони.

Нетаньягу також порушив питання про безперешкодне паломництво хасидів в Умань, "щоб забезпечити свободу віросповідання".

20 серпня посольство України в Ізраїлі висунуло фактично ультиматум: або українців припиняють депортувати з аеропорту Бен-Гуріон, або Київ може призупинити безвіз та не пустити хасидів до Умані. Посол України Євген Корнійчук наголошував, що йдеться про можливе призупинення, а не скасування безвізу, рішення про яке має ухвалювати найвище керівництво країни.

Через кілька днів посол Ізраїлю в Україні визнав, що його країна припускалася помилок з українськими біженцями, але він вважає, що масштаби проблеми перебільшені.

5 вересня повідомлялося, що Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні. Крім того, можлива зустріч Зеленського та Нетаньягу на полях Генасамблеї ООН.

6 вересня джерело LIGA.net повідомило, що Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми.

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