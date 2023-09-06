Зеленський і Нетаньяху планують обговорити по телефону проблеми, що накопичилися – джерело
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на цьому тижні планують телефонну розмову, щоб зняти проблеми, що накопичилися у взаєминах між країнами, повідомляє The Times of Israel. Цю інформацію підтверджує джерело LIGA.net.
Співрозмовник LIGA.net у дипломатичних колах підтвердив можливість розмови президента України та прем'єра Ізраїлю найближчим часом. За його словами, про розмову із Зеленським попросив Нетаньяху.
Як сказали The Times of Israel джерела в МЗС Ізраїлю, одним із головних завдань розмови для Нетаньяху буде домовленість про майбутнє паломництво хасидів до Умані.
Наприкінці серпня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що заборона Києвом паломництва хасидів до Умані може стати вимушеним заходом через війну, відповіддю на депортацію українських біженців з Ізраїлю, яка обумовлена політикою Єрусалиму.
5 вересня з'явилися повідомлення, що Ізраїль може приєднатися до Кримської платформи – поки що на парламентському рівні. Крім того, на полях Генасамблеї ООН можлива зустріч Зеленського та Нетаньяху.
- В аеропортах Ізраїлю депортують близько 10% українців. Вони змушені проходити принизливі процедури, – розповів посол Євген Корнійчук для матеріалу LIGA.net. Посол також перерахував аргументи на користь призупинення безвізу з Ізраїлем.
- За даними джерела Kyiv Post у РНБО, Україна також нібито хоче виключити Ізраїль із формату Рамштайн. Джерело LIGA.net у керівництві Міноборони такої інформації не має.
Читайте також: Розбір | 10-річний сирота був фактично у тюрмі. Що роблять з українцями в аеропорту Ізраїлю
Коментарі