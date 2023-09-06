Зеленський і Нетаньяху планують обговорити по телефону проблеми, що накопичилися – джерело

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на цьому тижні планують телефонну розмову, щоб зняти проблеми, що накопичилися у взаєминах між країнами, повідомляє The Times of Israel. Цю інформацію підтверджує джерело LIGA.net.

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Співрозмовник LIGA.net у дипломатичних колах підтвердив можливість розмови президента України та прем'єра Ізраїлю найближчим часом. За його словами, про розмову із Зеленським попросив Нетаньяху.

Як сказали The Times of Israel джерела в МЗС Ізраїлю, одним із головних завдань розмови для Нетаньяху буде домовленість про майбутнє паломництво хасидів до Умані.

Наприкінці серпня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що заборона Києвом паломництва хасидів до Умані може стати вимушеним заходом через війну, відповіддю на депортацію українських біженців з Ізраїлю, яка обумовлена політикою Єрусалиму.

5 вересня з'явилися повідомлення, що Ізраїль може приєднатися до Кримської платформи – поки що на парламентському рівні. Крім того, на полях Генасамблеї ООН можлива зустріч Зеленського та Нетаньяху.

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