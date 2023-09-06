Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить накопившиеся проблемы по телефону – источник
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе планируют телефонный разговор, чтобы снять накопившиеся проблемы во взаимоотношениях между странами, сообщает The Times of Israel. Эту информацию подтверждает источник LIGA.net.
Собеседник LIGA.net в дипломатических кругах подтвердил возможность разговора президента Украины и премьера Израиля в ближайшее время. По его словам, о разговоре с Зеленским попросил Нетаньяху.
Как сказали The Times of Israel источники в МИД Израиля, одной из главных задач разговора для Нетаньяху будет договоренность о предстоящем в этом году паломничестве хасидов в Умань.
В конце августа посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что запрет Киевом паломничества хасидов в Умань может стать вынужденной мерой из-за войны, ответом на депортацию украинских беженцев из Израиля, которое обусловлено политикой Иерусалима.
5 сентября появились сообщения, что Израиль может присоединиться к Крымской платформе – пока на парламентском уровне. Кроме того, на полях Генассамблеи ООН возможна встреча Зеленского и Нетаньяху,
- В аэропортах Израиля депортируют около 10% прибывающих украинцев. Они вынуждены проходить унизительные процедуры, рассказал посол Евгений Корнийчук для материала LIGA.net. Посол также перечислил аргументы в пользу приостановки безвиза с Израилем.
- По данным источника Kyiv Post в СНБО, Украина также якобы хочет исключить Израиль из формата Рамштайн. Источник LIGA.net в руководстве Минобороны такой информацией не располагает.
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