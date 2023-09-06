Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить накопившиеся проблемы по телефону – источник

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе планируют телефонный разговор, чтобы снять накопившиеся проблемы во взаимоотношениях между странами, сообщает The Times of Israel. Эту информацию подтверждает источник LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Собеседник LIGA.net в дипломатических кругах подтвердил возможность разговора президента Украины и премьера Израиля в ближайшее время. По его словам, о разговоре с Зеленским попросил Нетаньяху.

Как сказали The Times of Israel источники в МИД Израиля, одной из главных задач разговора для Нетаньяху будет договоренность о предстоящем в этом году паломничестве хасидов в Умань.

В конце августа посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что запрет Киевом паломничества хасидов в Умань может стать вынужденной мерой из-за войны, ответом на депортацию украинских беженцев из Израиля, которое обусловлено политикой Иерусалима.

5 сентября появились сообщения, что Израиль может присоединиться к Крымской платформе – пока на парламентском уровне. Кроме того, на полях Генассамблеи ООН возможна встреча Зеленского и Нетаньяху,

Читайте также: Разбор | 10-летний сирота был фактически в тюрьме. Что делают с украинцами в аэропорту Израиля

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.