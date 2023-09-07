Израиль договорился сотрудничать с Россией в сфере кино. Реакция посольства Украины

Посольство Украины в Израиле раскритиковало правительство страны за подписание договора с РФ о сотрудничестве в сфере кинопроизводства. Договор был подписан вчера, 6 сентября, в день, когда Россия убила артиллерией 16 человек в Константиновке Донецкой области.

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"Мы уже не знаем, как комментировать. В тот же день, когда российская ракета попала по многолюдному рынку на Донбассе в Украине, снова убив и ранив десятки невинных мирных жителей, израильское правительство подписало соглашение о сотрудничестве в сфере кино с российскими пропагандистами", – заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули: в то время, когда Россия ежедневно усиливает свои атаки на Украину, унося жизни невинных людей, Израиль сотрудничает "с этой беспощадной страной, хорошо известной своими кинематографическими усилиями, направленными на распространение пропаганды войны".

"Пока международное сообщество изолирует Россию, чтобы продемонстрировать, что его действия неприемлемы для цивилизованного общества, похоже, что Израиль предлагает агрессивной федерации дополнительные площадки для распространения своих токсичных идей", – заявили в посольстве.

Украинские дипломаты призвали правительство Израиля "наконец-то осознать", что правильным курсом является сосредоточение внимания на несправедливости, совершаемой российским руководством, а не на подписании с ним сомнительных соглашений.

В Минкульте РФ сообщили, что соглашение подписали министры двух стран, а переговоры длились почти 15 лет.

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