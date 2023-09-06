Российские захватчики обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области, 44 пострадавших, есть погибшие. Спасатели ликвидировали пожар, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, он публикует видео и фото с места теракта.

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Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы, среди пострадавших – спасатель, пишет министр.

Офис генпрокурора сообщает об 31 раненом.

Клименко также отметил, что ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию, ведется разбор завалов, парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров, повреждено около 30 торговых павильонов, подытожил Клименко.

6 сентября страна-террорист РФ нанесла удар по рынку в Константиновке Донецкой области, местные публиковали видео с места трагедии. Премьер-министр сообщил, что среди погибших есть ребенок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную российскую атаку по Константиновке: "Как можно скорее надо победить это российское зло".

Россияне регулярно обстреливают населенные пункты в Донецкой области, из-за чего ОВА проводит обязательную эвакуацию детей из определенных районов.

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