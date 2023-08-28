UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по Торецку: убила женщину – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 22:40
Россия ударила кассетными боеприпасами из РСЗО
Фото – прокуратура

Российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Ураган", вследствие чего один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Обстрел произошел 28 августа в 18:00 – вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган".

По данным правоохранителей, от вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки была во дворе своего дома. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, в том числе супружеская пара возрастом 72 и 73 лет и 88-летняя женщина. Все пострадавшие при обстреле находились дома. Сейчас они в больнице.

Как сообщает прокуратура, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Россия ударила кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по Торецку: убила женщину – фото

Россия ударила кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по Торецку: убила женщину – фото
  • 21 июля Россия накрыла артиллерией село под Торецком: убила двух детей.
  • Россияне регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области, из-за чего ОВА проводит эвакуацию из определенных районов. По словам главы области Павла Кириленко, нужно вывезти еще 89 детей.

Читайте также: "Там нет газа". Донецкая ОВА назвала города, где зимой не будет отопления

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая областьТорецкобстрелвойнаураган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 