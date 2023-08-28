Россия ударила кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по Торецку: убила женщину – фото
Российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Ураган", вследствие чего один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Обстрел произошел 28 августа в 18:00 – вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган".
По данным правоохранителей, от вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки была во дворе своего дома. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, в том числе супружеская пара возрастом 72 и 73 лет и 88-летняя женщина. Все пострадавшие при обстреле находились дома. Сейчас они в больнице.
Как сообщает прокуратура, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.
- 21 июля Россия накрыла артиллерией село под Торецком: убила двух детей.
- Россияне регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области, из-за чего ОВА проводит эвакуацию из определенных районов. По словам главы области Павла Кириленко, нужно вывезти еще 89 детей.
Читайте также: "Там нет газа". Донецкая ОВА назвала города, где зимой не будет отопления
Комментарии