Россия ударила кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по Торецку: убила женщину – фото

Российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Ураган", вследствие чего один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Обстрел произошел 28 августа в 18:00 – вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган".

По данным правоохранителей, от вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки была во дворе своего дома. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, в том числе супружеская пара возрастом 72 и 73 лет и 88-летняя женщина. Все пострадавшие при обстреле находились дома. Сейчас они в больнице.

Как сообщает прокуратура, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

21 июля Россия накрыла артиллерией село под Торецком: убила двух детей.

Россияне регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области, из-за чего ОВА проводит эвакуацию из определенных районов. По словам главы области Павла Кириленко, нужно вывезти еще 89 детей.

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