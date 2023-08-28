Росія вдарила касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" по Торецьку: вбила жінку – фото

Російські окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині з реактивної системи залпового вогню "Ураган", внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Обстріл стався 28 серпня о 18:00 – ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ "Ураган".

За даними правоохоронців, від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки була на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі вони в лікарні.

Як повідомляє прокуратура, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

21 липня Росія накрила артилерією село під Торецьком: вбила двох дітей.

Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти на Донеччині, через що ОВА проводить евакуацію з певних районів. За словами очільника регіону Павла Кириленка, треба вивезти ще 89 дітей.

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