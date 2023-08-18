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Росія накрила вогнем Часів Яр: снаряди поцілили поряд із пунктом незламності – фото

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 21:05
Росія накрила вогнем Часів Яр: снаряди поцілили поряд із пунктом незламності – фото - Фото
Фото – прокуратурa

Російська армія обстріляла пункт незламності у Часовому Ярі, внаслідок чого поранено чотирьох цивільних. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 18 серпня російська окупаційна армія, ймовірно, з артилерії обстріляла Часів Яр. Снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із пунктом незламності, де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо.

Тілесні ушкодження внаслідок обстрілу отримали двоє жінок 73 та 76 років, які знаходились у цей час на вулиці, та 72-річний чоловік – його ушпиталено з множинними осколковими пораненнями. Також серед постраждалих – 67-річний працівник гуманітарного штабу.

Через вибухи сталися займання у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони.

Росія накрила вогнем Часів Яр: снаряди поцілили поряд із пунктом незламності – фото

23 липня російські загарбники вдарили касетними боєприпасами та знищили Палац культури у Часовому Яру. Будівля використовувалася як гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

  • Сьогодні близько опівдня росіяни обстрілювали Запоріжжя: дивіться фото наслідків. Ввечері у місті знову пролунали вибухи.
  • Також армія РФ сьогодні вдарила по Херсонщині та скинула вибухівку з дрону, є постраждалі.
Оксана Житнюк
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війнаобстрілЧасів Ярпункт незламності
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