У Запоріжжі вдруге за день прогриміли вибухи

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У Запоріжжі ввечері 18 серпня прогриміло кілька вибухів на тлі оголошеної заздалегідь повітряної тривоги. Про це повідомляють джерела LIGA.net в обласному центрі.

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За словами співрозмовників LIGA.net, два вибухи пролунали близько 20:00. В одному з районів міста видно дим.

Тривогу в області оголошено ще з 18:53. З цього ж часу тривога у Донецькій області.

Запорізька обласна військова адміністрація після оголошення тривоги повідомила про активність тактичної авіації росіян і загрозу застосування керованих авіаційних бомб або ракет для переднього краю Запорізької області.

20:35. Оголошено відбій тривоги.

Сьогодні близько опівдня росіяни вже обстрілювали Запоріжжя: дивіться фото наслідків.

Також армія РФ сьогодні вдарила по Херсонській області та скинула вибухівку з дрона, є постраждалі.

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