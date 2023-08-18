В Запорожье второй раз за день прогремели взрывы, в области тревога

В Запорожье вечером 18 августа прогремели несколько взрывов на фоне объявленной заранее воздушной тревоги. Об этом сообщают источники LIGA.net в областном центре.

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По словам собеседников LIGA.net, два взрыва прогремели около 20:00. В одном из районов города виден дым.

Тревога в области объявлена еще с 18:53. С этого же времени тревога в Донецкой области.

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