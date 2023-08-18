В Запорожье второй раз за день прогремели взрывы, в области тревога
18.08.2023, 20:15
Запоріжжя (Фото - Telegram Куртєва)
В Запорожье вечером 18 августа прогремели несколько взрывов на фоне объявленной заранее воздушной тревоги. Об этом сообщают источники LIGA.net в областном центре.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам собеседников LIGA.net, два взрыва прогремели около 20:00. В одном из районов города виден дым.
Тревога в области объявлена еще с 18:53. С этого же времени тревога в Донецкой области.
Новость дополняется...
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии