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В Запорожье второй раз за день прогремели взрывы, в области тревога

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 20:15
В Запорожье второй раз за день прогремели взрывы, в области тревога - Фото
Запоріжжя (Фото - Telegram Куртєва)

В Запорожье вечером 18 августа прогремели несколько взрывов на фоне объявленной заранее воздушной тревоги. Об этом сообщают источники LIGA.net в областном центре.

По словам собеседников LIGA.net, два взрыва прогремели около 20:00. В одном из районов города виден дым.

Тревога в области объявлена еще с 18:53. С этого же времени тревога в Донецкой области.

Новость дополняется...

Оксана Житнюк
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