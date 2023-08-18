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Россия обстреляла Херсонскую область и сбросила взрывчатку с дрона, пострадали люди – фото

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18.08.2023, 16:14
Россия обстреляла Херсонскую область и сбросила взрывчатку с дрона, пострадали люди – фото - Фото
Фото - ОГП

Сегодня, 18 августа, оккупанты обстреляли Херсонскую область и сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Херсонской областной военной администрации.

По данным следствия, около 11:00 российские войска обстреляли село Виривка в Тягинской общине Херсонской области. Ранение получила несовершеннолетняя девушка.

Глава ОВА Александр Прокудин уточнил, что девушке 17 лет, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. В населенном пункте повреждено с десяток жилых домов, отметил Прокудин.

Также, по данным прокуратуры, около 14:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона у частного дома в городе Берислав. Поражение ног получили двое местных жителей, которые находились на улице, они госпитализированы.

Россия обстреляла Херсонскую область и сбросила взрывчатку с дрона, пострадали люди – фото
  • Оккупанты регулярно наносят удары по Херсону и освобожденным от армии РФ населенным пунктам области, применяя артиллерию, РСЗО, дроны и авиацию.
  • Сегодня около полудня россияне также обстреляли Запорожье: смотрите фото последствий.

Читайте также: Россия ведет массовые обыски на Херсонщине, запретила перемещаться на юге – Генштаб

Оксана Житнюк
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