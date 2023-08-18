Прилеты в Запорожье — россияне ударили по городу "баллистикой"
18.08.2023, 12:24
Запорожье с дрона (скриншот)
В прифронтовом Запорожье вскоре после полудня 18 августа прогремели два взрыва на фоне объявленной ракетной угрозы. Об этом сообщил журналист LIGA.net на месте.
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Оба взрыва прогремели в 12:20.
По словам другого собеседника в городе, в месте прилета видно задымление.
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- 10 августа в Запорожье прогремели два мощных взрыва: оккупанты попали ракетами из "Искандер-К" в гостиницу Reikartz. Погибла женщина, еще по меньшей мере 16 жителей города пострадали, среди них четверо детей. В этом отеле был расположен дневной детский лагерь. Позднее появилось видео полета ракеты над детской площадкой и удара по гостинице.
- 15 августа верховный главком Зеленский побывал на донецком и запорожском фронтах.
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