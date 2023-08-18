Прилеты в Запорожье — россияне ударили по городу "баллистикой"

В прифронтовом Запорожье вскоре после полудня 18 августа прогремели два взрыва на фоне объявленной ракетной угрозы. Об этом сообщил журналист LIGA.net на месте.

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Оба взрыва прогремели в 12:20.

По словам другого собеседника в городе, в месте прилета видно задымление.

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