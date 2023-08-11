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Запорожье. В атакованном отеле работал дневной лагерь для детей, спасло чудо – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 08:42
Запорожье. В атакованном отеле работал дневной лагерь для детей, спасло чудо – Минобороны - Фото
Фото: Юрий Малашко / Запорожская ОВА

В отеле Reikartz в Запорожье, в который попали российские оккупанты 10 августа, находился дневной детский лагерь. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заведение работало для детей от 6 до 13 лет до 18:00 ежедневно.

Российская атака началась через час после закрытия.

"Лишь чудо вовремя спасло детей сегодня от российских убийц", – пишут в Минобороны.

В результате российской атаки погибла одна женщина, еще 16 жителей города пострадали, среди них — четверо детей. Нацполиция сообщила, что оккупанты били по гостинице ракетой "Искандер-К".

Фото: Twitter Министерства обороны
  • Вечером 9 августа страна-террорист РФ совершила ракетную атаку на Запорожье. В результате погибли два человека, есть пострадавшие. Ранее оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер".
  • Утром 10 августа стало известно, что в больнице скончалась еще одна девушка – количество жертв увеличилось до трех.
  • Вечером 10 августа в Запорожье прогремели два мощных взрыва: как впоследствии стало известно, оккупанты попали в гостиницу.

Смотрите также: Ракетный удар по отелю в Запорожье: появились видео момента прилета

Артём Джерипа
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