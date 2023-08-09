Атака на Запорожье. РФ ударила по гражданской инфраструктуре, погибшие и раненые – видео

В Запорожье был слышен взрыв, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают собеседники LIGA.net в городе. Страна-террорист РФ попала по жилому кварталу города, в результате этого есть погибшие и раненые.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 19:44 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Запорожье.

Приблизительно тогда же в городе раздался взрыв.

Источник LIGA.net в одном из районов города утверждает, что видел пролетающую ракету.

В одном из районов Запорожья виден столб дыма, сообщает собеседник LIGA.net.

ОБНОВЛЕНО в 20:14. Секретарь Запорожского горсовета сообщил, что оккупанты атаковали жилой квартал города.

По предварительной информации, два человека погибли, есть раненые.

Глава Запорожской ОВА написал, что предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

В 20:22 в области раздался отбой воздушной тревоги.

Президент Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о трех погибших, идет спасательная операция.

Также он добавляет видео последствий удара. На нем, в частности, видно пламя и дым на территории храма.

Также снято разрушенное пылающее здание.

Новость дополняется...

Поздно вечером 15 июля в Запорожье раздался взрыв, до этого ВСУ предупреждали о вылете двух российских самолетов Ту-22м3.

В результате удара оккупантов был ранен человек, пострадал объект инфраструктуры.

27 июля в Запорожье был слышен взрыв, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических ракет.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.