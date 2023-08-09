UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Атака на Запорожье. РФ ударила по гражданской инфраструктуре, погибшие и раненые – видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 20:41
Атака на Запорожье. РФ ударила по гражданской инфраструктуре, погибшие и раненые – видео - Фото
Запорожье (Фото: сайт горсовета)

В Запорожье был слышен взрыв, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают собеседники LIGA.net в городе. Страна-террорист РФ попала по жилому кварталу города, в результате этого есть погибшие и раненые.

В 19:44 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Запорожье.

Приблизительно тогда же в городе раздался взрыв.

Источник LIGA.net в одном из районов города утверждает, что видел пролетающую ракету.

В одном из районов Запорожья виден столб дыма, сообщает собеседник LIGA.net.

ОБНОВЛЕНО в 20:14. Секретарь Запорожского горсовета сообщил, что оккупанты атаковали жилой квартал города.

По предварительной информации, два человека погибли, есть раненые.

Глава Запорожской ОВА написал, что предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

В 20:22 в области раздался отбой воздушной тревоги.

Президент Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о трех погибших, идет спасательная операция.

Также он добавляет видео последствий удара. На нем, в частности, видно пламя и дым на территории храма.

Также снято разрушенное пылающее здание.

Новость дополняется...

  • Поздно вечером 15 июля в Запорожье раздался взрыв, до этого ВСУ предупреждали о вылете двух российских самолетов Ту-22м3.
  • В результате удара оккупантов был ранен человек, пострадал объект инфраструктуры.
  • 27 июля в Запорожье был слышен взрыв, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических ракет.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаЗапорожьеракетная атака
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 