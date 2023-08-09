Атака на Запорожье. РФ ударила по гражданской инфраструктуре, погибшие и раненые – видео
В Запорожье был слышен взрыв, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают собеседники LIGA.net в городе. Страна-террорист РФ попала по жилому кварталу города, в результате этого есть погибшие и раненые.
В 19:44 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Запорожье.
Приблизительно тогда же в городе раздался взрыв.
Источник LIGA.net в одном из районов города утверждает, что видел пролетающую ракету.
В одном из районов Запорожья виден столб дыма, сообщает собеседник LIGA.net.
ОБНОВЛЕНО в 20:14. Секретарь Запорожского горсовета сообщил, что оккупанты атаковали жилой квартал города.
По предварительной информации, два человека погибли, есть раненые.
Глава Запорожской ОВА написал, что предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.
В 20:22 в области раздался отбой воздушной тревоги.
Президент Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о трех погибших, идет спасательная операция.
Также он добавляет видео последствий удара. На нем, в частности, видно пламя и дым на территории храма.
Также снято разрушенное пылающее здание.
Новость дополняется...
- Поздно вечером 15 июля в Запорожье раздался взрыв, до этого ВСУ предупреждали о вылете двух российских самолетов Ту-22м3.
- В результате удара оккупантов был ранен человек, пострадал объект инфраструктуры.
- 27 июля в Запорожье был слышен взрыв, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических ракет.
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