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Запоріжжя. Росія атакувала ракетою храм та супермаркет, убила трьох людей – відео, фото

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 20:41
Запоріжжя. Росія атакувала ракетою храм та супермаркет, убила трьох людей – відео, фото - Фото
Фото: МВС

У Запоріжжі було чути вибух, в області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють співрозмовники LIGA.net у місті. Країна-терорист РФ влучила по житловому кварталу міста, унаслідок цього є загиблі та поранені.

О 19:44 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на Запоріжжі.

Приблизно тоді ж у місті пролунав вибух.

Джерело LIGA.net в одному з районів міста стверджує, що бачило пролітаючу ракету.

В одному з районів Запоріжжя видно стовп диму, повідомляє співрозмовник LIGA.net.

ОНОВЛЕНО о 20:14. Секретар Запорізької міськради повідомив, що окупанти атакували житловий квартал міста.

За попередньою інформацією, двоє людей загинуло, є поранені.

Глава Запорізької ОВА написав, що попередньо відомо про влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

О 20:22 в області пролунав відбій повітряної тривоги.

Президент Зеленський повідомив, що наразі відомо про трьох загиблих, триває рятувальна операція.

Також він додає відео наслідків удару. На ньому, зокрема, видно полум'я та дим на території храму.

Також зафільмовано зруйновану будівлю, яка палає.

Глава ОВА повідомив, що унаслідок російської атаки було зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі міста.

Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки.

Також посадовець додає фото з місця трагедії.

Фото: Юрій Малашко /Запорізька ОВА

Фото: Юрій Малашко /Запорізька ОВА

Фото: Юрій Малашко /Запорізька ОВА

МВС додає нові світлини.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Новина доповнюється...

  • Пізно ввечері 15 липня у Запоріжжі пролунав вибух, до того ЗСУ попереджали про виліт двох російських літаків Ту-22м3.
  • Унаслідок удару окупантів була поранена людина, постраждав об'єкт інфраструктури.
  • 27 липня у Запоріжжі було чути вибух, Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних ракет.

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Артем Джеріпа
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