Запоріжжя. В атакованому готелі працював денний табір для дітей, врятувало диво – Міноборони

У готелі Reikartz у Запоріжжі, в який поцілили російські окупанти 10 серпня, був розташований денний дитячий табір. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Заклад працював для дітей віком від 6 до 13 років до 18:00 щоденно.

Російська атака розпочалася через годину після закриття.

"Лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських вбивць", – пишуть у Міноборони.

Внаслідок російської атаки загинула одна жінка, ще 16 мешканців міста постраждали, серед них — четверо дітей. Нацполіція повідомила, що окупанти били по готелю ракетою "Іскандер-К".

Ввечері 9 серпня країна-терорист РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. Внаслідок цього загинуло двоє людей, є постраждалі. Попередньо, окупанти завдали удару ракетою "Іскандер".

Вранці 10 серпня стало відомо, що у лікарні померла ще одна дівчина – кількість жертв збільшилася до трьох.

Ввечері 10 серпня у Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи: як згодом стало відомо, окупанти поцілили у готель.

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