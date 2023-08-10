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Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця чергової російської ракетної атаки в Запоріжжі. Як видно на опублікованих кадрах, окупанти поцілили у готель.
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Зеленський зазначив, що Запоріжжя щоденно потерпає від обстрілів із боку окупантів.
Наразі відомо про одного загиблого внаслідок чергової ракетної атаки.
"Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", – написав президент.
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що станом на 20:27 сімох людей поранено. Один із поранених у важкому стані. Згодом він написав, що кількість поранених зросла до дев'яти.
Місцеві пабліки оприлюднюють відео, зняте безпосередньо в момент прильоту:
Місцеві пабліки оприлюднюють відео, зняте безпосередньо в момент прильоту:
ДОПОВНЕНО О 21:37. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що наразі відомо про 11 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані.
- Ввечері 9 серпня країна-терорист РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. Унаслідок цього загинуло двоє людей, є постраждалі. Попередньо окупанти завдали удару ракетою "Іскандер".
- Вранці 10 серпня стало відомо, що у лікарні померла ще одна дівчина – кількість жертв збільшилася до трьох.
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