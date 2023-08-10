Росія атакувала ракетами готель у Запоріжжі, є загиблий – фото з місця прильоту

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У Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи, повідомляє джерело LIGA.net в обласному центрі. Пізніше стало відомо, що окупанти знову поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури.

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З 19:17 в області оголошено повітряну тривогу. Після цього в Запоріжжі пролунав вибух, через кілька хвилин – ще один.

Повітряні сили ЗСУ повідомили о 19:19 про ракетну небезпеку у Запорізькій області. В ОВА уточнили, що ракетна небезпека – з півдня.

О 19:31 голова ОВА Юрій Малашко повідомив, що ціллю російської терористичної атаки знову був об'єкт цивільної інфраструктури – жодних військових цілей.

"Дуже людна в цей час територія", – повідомив очільник ОВА.

19:42. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що на місці прильоту зайнялася пожежа. Є постраждалі.

19:59. Малашко опублікував фото з місця, на яких видно, що російська ракета поцілила у запорізький готель:

20:10. Куртєв повідомив, що в результаті російської атаки одна людина загинула, також вже відомо про п’ятьох постраждалих.

Ввечері 9 серпня країна-терорист РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. Унаслідок цього загинуло двоє людей, є постраждалі. Попередньо окупанти завдали удару ракетою "Іскандер".

Вранці 10 серпня стало відомо, що у лікарні померла ще одна дівчина – кількість жертв збільшилася до трьох.

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