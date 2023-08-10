В Запорожье прогремели два взрыва: Россия ударила по людному месту

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В Запорожье прогремели два мощных взрыва, сообщает источник LIGA.net в областном центре. Позже стало известно, что оккупанты снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

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С 19:17 в области объявлена воздушная тревога. После этого в Запорожье раздался взрыв, через несколько минут – еще один.

Воздушные силы ВСУ сообщили в 19:19 о ракетной опасности в Запорожской области. В ОВА уточнили, что ракетная опасность – с юга.

В 19:31 глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что целью российской террористической атаки снова был объект гражданской инфраструктуры – никаких военных целей.

"Очень людная в это время территория", – сообщил глава ОВА.

19:42. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что на месте прилета начался пожар. Есть пострадавшие.

Вечером 9 августа страна-террорист РФ совершила ракетную атаку на Запорожье. Вследствие погибли два человека, есть пострадавшие. Предварительно оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер".

Утром 10 августа стало известно, что в больнице умерла еще одна девушка – число жертв увеличилось до трех.

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