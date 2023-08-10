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Ракетный удар по отелю в Запорожье: появились видео момента прилета видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 20:43
Видео: Facebook Зеленского
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Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с места очередной российской ракетной атаки в Запорожье. Как видно на опубликованных кадрах, оккупанты попали в отель.

Зеленский отметил, что Запорожье ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

Сейчас известно об одном погибшем в результате очередной ракетной атаки.
"Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, который идет вперед и ведет за собой вперед, который освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет", – написал президент.
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что по состоянию на 20:27 семеро человек ранены. Один из раненых в тяжелом состоянии. Вскоре он написал, что количество раненых выросло до девяти.

Местные паблики публикуют видео, снятое непосредственно в момент прилета:

ДОПОЛНЕНО В 21:37. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в настоящее время известно об 11 пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии.

  • Вечером 9 августа страна-террорист РФ совершила ракетную атаку на Запорожье. В результате погибли два человека, есть пострадавшие. Предварительно оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер".
  • Утром 10 августа стало известно, что в больнице скончалась еще одна девушка – количество жертв увеличилось до трех.
Оксана Житнюк
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