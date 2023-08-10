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Запоріжжя. Росія била по готелю ракетою "Іскандер-К", постраждали чотири дитини – фото

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 23:03
Запоріжжя. Росія била по готелю ракетою
Фoтo - Нацполіція

Внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Запоріжжі ввечері 10 серпня загинула одна жінка, ще 16 мешканців міста постраждали, серед них і діти. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Нацполіція повідомила, що окупанти били по готелю ракетою "Іскандер-К".

Очільник ОВА зазначив, що кількість постраждалих зросла до 16 осіб, серед яких четверо – діти.

Коли було відомо про двох постраждалих дітей, секретар міськради Анатолій Куртєв зазначав, що це трирічна дівчинка і 14-річний хлопець.

В поліції розповіли про деталі атаки. О 19:20 ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в місце громадського відпочинку.

У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Запоріжжя. Росія била по готелю ракетою "Іскандер-К", постраждали чотири дитини – фото

Запоріжжя. Росія била по готелю ракетою "Іскандер-К", постраждали чотири дитини – фото

Запоріжжя. Росія била по готелю ракетою "Іскандер-К", постраждали чотири дитини – фото
  • Ввечері 9 серпня країна-терорист РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. Унаслідок цього загинуло двоє людей, є постраждалі. Попередньо окупанти завдали удару ракетою "Іскандер".
  • Вранці 10 серпня стало відомо, що у лікарні померла ще одна дівчина – кількість жертв збільшилася до трьох.
  • Ввечері 10 серпня і Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи: як згодом стало відомо, окупанти поцілили у готель. З'явилось відео моменту прильоту.
Оксана Житнюк
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