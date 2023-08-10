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Запорожье. Россия била по отелю ракетой "Искандер-К", пострадали четыре ребенка – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 23:03
Запорожье. Россия била по отелю ракетой
Фoтo - Нацполіція

В результате очередной ракетной атаки россиян в Запорожье вечером 10 августа погибла одна женщина, еще 16 жителей города пострадали, среди них и дети. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко. Нацполиция сообщила, что оккупанты били по отелю ракетой "Искандер-К".

Глава ОВА отметил, что количество пострадавших возросло до 16 человек, среди которых четверо – дети.

Когда было известно о двух пострадавших детях, секретарь горсовета Анатолий Куртев отмечал, что это трехлетняя девочка и 14-летний мальчик.

В полиции рассказали о деталях атаки. В 19:20 вражеская ракета "Искандер-К" попала в место общественного отдыха.

В результате попадания произошло возгорание транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром взрыва. Взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры.

Запорожье. Россия била по отелю ракетой "Искандер-К", пострадали четыре ребенка – фото

Запорожье. Россия била по отелю ракетой "Искандер-К", пострадали четыре ребенка – фото

Запорожье. Россия била по отелю ракетой "Искандер-К", пострадали четыре ребенка – фото
  • Вечером 9 августа страна-террорист РФ совершила ракетную атаку на Запорожье. В результате погибли два человека, есть пострадавшие. Предварительно оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер".
  • Утром 10 августа стало известно, что в больнице скончалась еще одна девушка – количество жертв увеличилось до трех.
  • Вечером 10 августа и Запорожье прогремели два мощных взрыва: как впоследствии стало известно, оккупанты попали в отель. Появилось видео момента прилета.
Оксана Житнюк
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