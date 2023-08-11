Появилось видео с моментом попадания российской ракеты по гостинице Reikartz в Запорожье 10 августа. Видео теракта распространяют Telegram-каналы.

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Оператор стоит на набережной и показывает последствия первого прилета по гостинице. На фоне виден огонь.

Впоследствии становится слышна и видна ракета оккупантов, которая снова летит в сторону отеля.

Она попадает рядом с местом, где уже находился огонь, происходит мощный взрыв.

Вечером 10 августа в Запорожье прогремели два мощных взрыва: как впоследствии стало известно, оккупанты попали в гостиницу Reikartz.

В результате российской атаки погибла одна женщина, еще по меньшей мере 16 жителей города пострадали, среди них четверо детей. Нацполиция сообщила, что оккупанты били по гостинице ракетой "Искандер-К".

Минобороны сообщило, что в этом отеле был расположен дневной детский лагерь.

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