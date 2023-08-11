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Запорожье. Появилось видео полета ракеты рядом с детской площадкой и удара по гостинице видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 12:22
Видео: Telegram
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Появилось видео с моментом попадания российской ракеты по гостинице Reikartz в Запорожье 10 августа. Видео теракта распространяют Telegram-каналы.

Оператор стоит на набережной и показывает последствия первого прилета по гостинице. На фоне виден огонь.

Впоследствии становится слышна и видна ракета оккупантов, которая снова летит в сторону отеля.

Она попадает рядом с местом, где уже находился огонь, происходит мощный взрыв.

  • Вечером 10 августа в Запорожье прогремели два мощных взрыва: как впоследствии стало известно, оккупанты попали в гостиницу Reikartz.
  • В результате российской атаки погибла одна женщина, еще по меньшей мере 16 жителей города пострадали, среди них четверо детей. Нацполиция сообщила, что оккупанты били по гостинице ракетой "Искандер-К".
  • Минобороны сообщило, что в этом отеле был расположен дневной детский лагерь.

Смотрите также: Ракетный удар по гостинице в Запорожье: появились видео момента прилета

Артём Джерипа
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войнаЗапорожьеискандерракетная атака
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