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Запоріжжя. З'явилося відео польоту ракети поряд із дитячим майданчиком та удару по готелю видео

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 12:22
Відео: Telegram
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З'явилось відео з моментом влучання російської ракети у готель Reikartz у Запоріжжі 10 серпня. Відео теракту поширюють Telegram-канали.

Оператор стоїть на набережній і показує наслідки першого прильоту по готелю. На фоні видно вогонь.

Згодом стає чути й видно ракету окупантів, яка знову летить у бік готелю.

Вона влучає поряд із місцем, де вже був вогонь, стається потужний вибух.

  • Ввечері 10 серпня у Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи: як згодом стало відомо, окупанти поцілили у готель Reikartz.
  • Внаслідок російської атаки загинула одна жінка, ще щонайменше 16 мешканців міста постраждали, серед них — четверо дітей. Нацполіція повідомила, що окупанти били по готелю ракетою "Іскандер-К".
  • Міноборони повідомило, що в цьому готелі був розташований денний дитячий табір.

Дивіться також: Ракетний удар по готелю в Запоріжжі: з'явилися відео моменту прильоту

Артем Джеріпа
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війназапоріжжяіскандерракетна атака
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