З'явилось відео з моментом влучання російської ракети у готель Reikartz у Запоріжжі 10 серпня. Відео теракту поширюють Telegram-канали.

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Оператор стоїть на набережній і показує наслідки першого прильоту по готелю. На фоні видно вогонь.

Згодом стає чути й видно ракету окупантів, яка знову летить у бік готелю.

Вона влучає поряд із місцем, де вже був вогонь, стається потужний вибух.

Ввечері 10 серпня у Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи: як згодом стало відомо, окупанти поцілили у готель Reikartz.

Внаслідок російської атаки загинула одна жінка, ще щонайменше 16 мешканців міста постраждали, серед них — четверо дітей. Нацполіція повідомила, що окупанти били по готелю ракетою "Іскандер-К".

Міноборони повідомило, що в цьому готелі був розташований денний дитячий табір.

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