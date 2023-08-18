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Прильоти в Запоріжжі: росіяни вдарили по місту "балістикою" — фото

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 12:24
Прильоти в Запоріжжі: росіяни вдарили по місту
Запоріжжя з дрона (скриншот)
доповнено

У прифронтовому Запоріжжі незабаром після полудня 18 серпня пролунали два вибухи на тлі оголошеної ракетної загрози. Про це повідомив журналіст LIGA.net на місці.

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Обидва вибухи пролунали о 12:20.

За словами іншого співрозмовника у місті, у місці прильоту видно дим, у будинках поруч вилетіли шибки на вікнах.

Журналіст LIGA.net у Запоріжжі знає, куди був приліт, але з міркувань безпеки цю інформацію публікувати не будемо.

13:16. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко підтвердив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з районів: "Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються".

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У протиповітряної оборони Україні немає достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів, здатних (не зі стовідсотковою ймовірністю) перехоплювати балістичні та інші над- та гіперзвукові ракети, якими Росія регулярно атакує прифронтові міста та локації в тилу. В найближчому майбутньому ЗСУ не буде насичена подібними системами, щоб мати можливість "прикрити" більшість хоча б великих міст.

Євген Пилипенко
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війназапоріжжяракетний удар
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