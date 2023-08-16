Россия бьет по Херсону и области: попала по больнице и домам, есть погибший и раненые

Российская армия продолжает обстреливать Херсон и населенные пункты области. Из-за ударов оккупантов 16 августа погиб один человек, есть раненые. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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По данным ОВА, в селе Львово от российского удара погиб 54-летний местный житель, находившийся на улице.

В Херсоне оккупанты накрыли огнем жилой дом, в результате чего ранение получил 71-летний мужчина, его госпитализировали.

Также в ОВА сообщили, что утром 16 августа россияне ударили по образовательному учреждению и по больнице в Херсоне, в результате чего ранения получили три человека.

Кроме того, в Зеленовке оккупанты атаковали 45-летнего мужчину, который работал в поле, а в Крещеновке в результате обстрела травмы головы получил 60-летний мужчина.

Также в ОВА сообщили, что в полночь российская армия обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Оккупанты регулярно наносят удары по Херсону и освобожденным от армии РФ населенным пунктам области, применяя артиллерию, РСЗО, дроны и авиацию.

Сегодня днем россияне также обстреляли три района Харьковской области. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

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