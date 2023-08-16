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Росія гатить по Херсону і області: влучила по лікарні і будинках, є загиблий і поранені

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 19:30
Росія гатить по Херсону і області: влучила по лікарні і будинках, є загиблий і поранені - Фото
Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Російська армія продовжує обстрілювати Херсон і населені пункти області. Через удари окупантів 16 серпня загинув один чоловік, є поранені. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, в селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці.

У Херсоні окупанти вкрили вогнем житловий будинок, в результаті чого поранення отримав 71-річний чоловік, його шпиталізували.

Також в ОВА повідомили, що зранку 16 серпня росіяни вдарили по освітньому закладу та по лікарні в Херсоні, в результаті чого поранення отримали троє людей. 

Крім того, у Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі, а у Хрещенівці в результаті обстрілу травми голови отримав 60-річний чоловік.

Також в ОВА повідомили, що опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік.

  • Окупанти регулярно завдають ударів по Херсону і звільнених від армії РФ населених пунктах області, застосовуючи артилерію, РСЗВ, дрони та авіацію.
  • Сьогодні вдень росіяни також обстріляли три райони Харківської області. Попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.
Оксана Житнюк
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