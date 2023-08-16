Росія обстріляла три райони Харківської області, працювала ППО

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У Харківській області вдень 16 серпня прогриміли вибухи, пишуть у місцевих пабліках в Telegram. Повітряні сили ЗСУ закликали харків'ян перебувати в укриттях, а пізніше повідомили про рух швидкісних цілей в напрямку Харкова.

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Джерело LIGA.net у Харкові стверджує, що вибух був у південно-східному передмісті Харкова – невідомо, "прильот" це був чи робота сил протиповітряної оборони.

О 15.49 пролунав ще один вибух.

За словами співрозмовника LIGA.net, на Харківщині було видно роботу ППО.

Тривога у Харківській області триває вже майже три години, з 13:13. О 15:39 Повітряні сили закликали людей перебувати в укриттях, а о 15:48 повідомили про рух швидкісних цілей в напрямку Харкова.

16:07. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по області, працює ППО.

16:41. Синєгубов повідомив, що окупанти о 16:00 завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів області.

Інформації про постраждалих не надходило, є загоряння приватних будинків і дач.

Вранці 16 серпня у Харкові вже лунали вибухи – дрони були виявлені та збиті ППО на підльоті до обласного центру.

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