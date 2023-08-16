Скоростные цели движутся в направлении Харькова, в области гремели взрывы

В Харьковской области днем 16 августа прогремели взрывы, пишут в местных пабликах Telegram. Воздушные силы ВСУ призвали харьковчан находиться в укрытиях, а позже сообщили о движении скоростных целей в направлении Харькова.

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Источник LIGA.net в Харькове утверждает, что взрыв был в юго-восточном пригороде Харькова – неизвестно, "прилет" это был или работа сил противовоздушной обороны.

В 15:49 прозвучал еще один взрыв.

Тревога в Харьковской области длится уже почти три часа, с 13:13. В 15:39 Воздушные силы призвали людей находиться в укрытиях, а в 15:48 сообщили о движении скоростных целей в направлении Харькова.

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