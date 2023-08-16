В Харькове прозвучали взрывы, россияне атаковали дронами, работала ПВО

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В Харькове утром 16 августа прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали об атаке ударными беспилотниками.

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В районе 09:00 в областном центре были слышны взрывы.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ранее командование ВС заявляло о движении группы ударных беспилотников на Харьков.

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока неизвестно.

ОБНОВЛЕНО в 09:17. Синегубов пишет, что дроны были обнаружены и сбиты ПВО на подлете к Харькову.

Ранее стало известно о прилетах в один из портов на Дунае в южной части Одесской области. Повреждены складские помещения и зернохранилища, жертв и пострадавших нет.

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