В Харькове прозвучали взрывы, россияне атаковали дронами, работала ПВО
16.08.2023, 09:09
Харьков (Фото: скриншот видео)
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В Харькове утром 16 августа прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали об атаке ударными беспилотниками.
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В районе 09:00 в областном центре были слышны взрывы.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Ранее командование ВС заявляло о движении группы ударных беспилотников на Харьков.
О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока неизвестно.
ОБНОВЛЕНО в 09:17. Синегубов пишет, что дроны были обнаружены и сбиты ПВО на подлете к Харькову.
Ранее стало известно о прилетах в один из портов на Дунае в южной части Одесской области. Повреждены складские помещения и зернохранилища, жертв и пострадавших нет.
- Ночью 15 августа 2023 года был самый масштабный за войну российский ракетный удар по западу Украины: прилеты во Львове, Луцке и других местах.
- РФ атаковала Украину "Калибрами", Х-22, Х-101 и С-300.
- Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".
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