У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували дронами, працювала ППО
У Харкові вранці 16 серпня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про атаку ударними безпілотниками.
У районі 09:00 в обласному центрі було чути вибухи.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Раніше командування ПС заявляло про рух групи ударних безпілотників на Харків.
Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.
ОНОВЛЕНО о 09:17. Синєгубов пише, що дрони були виявлені та збиті ППО на підльоті до Харкова.
Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.
- Вночі 15 серпня 2023 року був наймасштабніший за війну російський ракетний удар на заході України: прильоти у Львові, Луцьку та інших місцях.
- РФ атакувала Україну "Калібрами", Х-22, Х-101 та С-300.
- Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".
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