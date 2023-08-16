RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували дронами, працювала ППО

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 09:09
У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували дронами, працювала ППО - Фото
Харків (Фото: скриншот з відео)
оновлено

У Харкові вранці 16 серпня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про атаку ударними безпілотниками.

У районі 09:00 в обласному центрі було чути вибухи.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Раніше командування ПС заявляло про рух групи ударних безпілотників на Харків.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.

ОНОВЛЕНО о 09:17. Синєгубов пише, що дрони були виявлені та збиті ППО на підльоті до Харкова.

Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.

Читайте також: Дрони росіян зайшли річищем Дунаю на Ізмаїл та Рені. Їх збивають, на Одещині вибухи

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаХарківолег Синєгубовповітряні силидрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 