У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували дронами, працювала ППО

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У Харкові вранці 16 серпня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про атаку ударними безпілотниками.

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У районі 09:00 в обласному центрі було чути вибухи.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Раніше командування ПС заявляло про рух групи ударних безпілотників на Харків.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.

ОНОВЛЕНО о 09:17. Синєгубов пише, що дрони були виявлені та збиті ППО на підльоті до Харкова.

Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.

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