Росія обстріляла Херсонську область та скинула вибухівку з дрона, постраждали люди – фото

Сьогодні, 18 серпня, окупанти обстріляли Херсонську область та скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомили в Офісі генпрокурора і в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



За даними слідства, близько 11:00 російські війська обстріляли село Вірівка у Тягинській громаді Херсонської області. Поранення отримала неповнолітня дівчина.

Очільник ОВА Олександр Прокудін уточнив, що дівчині 17 років, її шпиталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. У населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків, зазначив Прокудін.

Також, за даними прокуратури, близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу приватного будинку у місті Берислав. Ураження ніг отримали двоє місцевих мешканців, які перебували на вулиці, їх шпиталізовано.

Окупанти регулярно завдають ударів по Херсону і звільнених від армії РФ населених пунктах області, застосовуючи артилерію, РСЗВ, дрони та авіацію.

Сьогодні близько опівдня росіяни також обстріляли Запоріжжя: дивіться фото наслідків.

Читайте також: Росія веде масові обшуки на Херсонщині, заборонила переміщатися на півдні – Генштаб

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.