RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія обстріляла Херсонську область та скинула вибухівку з дрона, постраждали люди – фото

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 16:14
Росія обстріляла Херсонську область та скинула вибухівку з дрона, постраждали люди – фото - Фото
Фото - ОГП

Сьогодні, 18 серпня, окупанти обстріляли Херсонську область та скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомили в Офісі генпрокурора і в Херсонській обласній військовій адміністрації.

 
За даними слідства, близько 11:00 російські війська обстріляли село Вірівка у Тягинській громаді Херсонської області. Поранення отримала неповнолітня дівчина.

Очільник ОВА Олександр Прокудін уточнив, що дівчині 17 років, її шпиталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. У населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків, зазначив Прокудін.

Також, за даними прокуратури, близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу приватного будинку у  місті Берислав. Ураження ніг отримали двоє місцевих мешканців, які перебували на вулиці, їх шпиталізовано.

Росія обстріляла Херсонську область та скинула вибухівку з дрона, постраждали люди – фото
  • Окупанти регулярно завдають ударів по Херсону і звільнених від армії РФ населених пунктах області, застосовуючи артилерію, РСЗВ, дрони та авіацію.
  • Сьогодні близько опівдня росіяни також обстріляли Запоріжжя: дивіться фото наслідків.

Читайте також: Росія веде масові обшуки на Херсонщині, заборонила переміщатися на півдні – Генштаб

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонська областьбезпілотникобстрілБПЛАдронхерсон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 