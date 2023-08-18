Россия накрыла огнем Часов Яр: снаряды попали рядом с пунктом несокрушимости – фото
Российская армия обстреляла пункт несокрушимости в Часовом Яру, вследствие чего ранены четверо гражданских. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По данным правоохранителей, 18 августа российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла Часов Яр. Снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с пунктом несокрушимости, где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и т.д.
Телесные повреждения вследствие обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина – он госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Также среди пострадавших – 67-летний работник гуманитарного штаба.
Из-за взрывов произошло возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние дома, в которых выбиты окна и двери, повреждены кровля и балконы.
23 июля российские захватчики ударили кассетными боеприпасами и уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру. Здание использовалось как гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.
- Сегодня около полудня россияне обстреливали Запорожье: смотрите фото последствий. Вечером в городе снова раздались взрывы.
- Также армия РФ сегодня ударила по Херсонской области и сбросила взрывчатку с дрона, есть пострадавшие.
Комментарии