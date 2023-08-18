Россия накрыла огнем Часов Яр: снаряды попали рядом с пунктом несокрушимости – фото

Российская армия обстреляла пункт несокрушимости в Часовом Яру, вследствие чего ранены четверо гражданских. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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По данным правоохранителей, 18 августа российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла Часов Яр. Снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с пунктом несокрушимости, где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и т.д.

Телесные повреждения вследствие обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина – он госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Также среди пострадавших – 67-летний работник гуманитарного штаба.

Из-за взрывов произошло возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние дома, в которых выбиты окна и двери, повреждены кровля и балконы.

23 июля российские захватчики ударили кассетными боеприпасами и уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру. Здание использовалось как гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

Сегодня около полудня россияне обстреливали Запорожье: смотрите фото последствий. Вечером в городе снова раздались взрывы.

Также армия РФ сегодня ударила по Херсонской области и сбросила взрывчатку с дрона, есть пострадавшие.

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