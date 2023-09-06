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Удар по Костянтинівці. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 16:30
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Російські загарбники обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області, 44 постраждалих, є загиблі. Рятувальники ліквідували пожежу, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, він публікує відео та фото з місця теракту.

Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано, серед потерпілих – рятувальник, пише міністр.

Офіс генпрокурора повідомляє про 31 пораненого.

Клименко також зазначив, що ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію, триває розбір завалів, парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів, пошкоджено близько 30 торгових павільйонів, підсумував Клименко.

Фото: Ігор Клименко

Фото: Ігор Клименко
  • 6 вересня країна-терорист РФ завдала удару по ринку у Костянтинівці на Донеччині, місцеві публікували відео з місця трагедії. Прем'єр-міністр повідомив, що серед загиблих є дитина.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову російську атаку по Костянтинівці: "Якнайшвидше треба перемогти це російське зло".
  • Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти на Донеччині, через що ОВА проводить обов'язкову евакуацію дітей з певних районів.

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Артем Джеріпа
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