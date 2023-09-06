Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову російську атаку росіян, внаслідок якої у Костянтинівці Донецької області загинули 16 людей.

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"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", – заявив президент.

Він зазначив, що на цей час артилерія РФ убила 16 людей у Костянтинівці.

"Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", – написав Зеленський, висловивши співчуття тим, хто втратив рідних.

Він додав, що "якнайшвидше треба перемогти це російське зло".

Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти на Донеччині, через що ОВА проводить обов'язкову евакуацію дітей з певних районів.

28 серпня окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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