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Костянтинівка. РФ била артилерією, жертв може стати більше. Реакція Зеленського і відео видео

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06.09.2023, 16:04
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Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову російську атаку росіян, внаслідок якої у Костянтинівці Донецької області загинули 16 людей.

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", – заявив президент.

Він зазначив, що на цей час артилерія РФ убила 16 людей у Костянтинівці.

"Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", – написав Зеленський, висловивши співчуття тим, хто втратив рідних.

Він додав, що "якнайшвидше треба перемогти це російське зло".

  • Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти на Донеччині, через що ОВА проводить обов'язкову евакуацію дітей з певних районів.
  • 28 серпня окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення. 

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійнадонецька областьзагибліжертвиракетний ударкостянтинівка
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