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Константиновка. РФ била артиллерией, жертв может стать больше. Реакция Зеленского и видео видео

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06.09.2023, 16:04
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную российскую атаку россиян, в результате которой в Константиновке Донецкой области погибли 16 человек.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", – заявил президент.

Он отметил, что на данный момент артиллерия РФ убила 16 человек в Константиновке.

"Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Многие ранены. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", – написал Зеленский, выразив соболезнования тем, кто потерял родных.

Он добавил, что "как можно быстрее надо победить это российское зло".

  • Россияне регулярно обстреливают населенные пункты в Донецкой области, из-за чего ОВА проводит обязательную эвакуацию детей из определенных районов. 
  • 28 августа оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области из РСЗО "Ураган", в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Оксана Житнюк
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