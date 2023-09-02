Россия ударила по Краматорску. Ракета торчит из проезжей части – фото

Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Ракета попала в проезжую часть, передает Радио Свобода. Мэр города Александр Гончаренко сообщил, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

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По данным корреспондента, одна из ракет попала в дорогу, а рядом с местом попадания находится многоэтажный дом.

"Информация о пострадавших не поступала. Но опасность еще не прошла! Не вылезайте пока на улицу, я вас прошу", – написал мэр города в 18:02.

По данным Краматорского горсовета, после 16:30 в Краматорске раздалось несколько серий взрывов.

"Жители общины находят обломки по городу, в том числе неразорванные снаряды. Ни в коем случае не приближайтесь к ним и немедленно извещайте спасателей по номеру 101", – призвали в горсовете.

Россияне регулярно обстреливают населенные пункты в Донецкой области, из-за чего ОВА проводит эвакуацию из определенных районов. По словам главы региона Павла Кириленко, нужно вывезти еще 89 детей.

28 августа оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области из РСЗО "Ураган", в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

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