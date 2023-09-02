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Росія вгатила по Краматорську. Ракета стирчить з проїзної частини – фото

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 18:19
Росія вгатила по Краматорську. Ракета стирчить з проїзної частини – фото - Фото
Фото - Радіо Свобода

Російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ракета влучила у проїзну частину, передає Радіо Свобода. Мер міста Олександр Гончаренко повідомив, що наразі інформації про постраждалих не надходило.


За даними кореспондента, одна з ракет влучила у дорогу, а поряд з місцем влучання знаходиться багатоповерховий будинок.

"Інформація щодо постраждалих не надходила. Але небезпека ще не минула! Не вилазьте поки на вулицю, я вас прошу", – написав мер міста о 18:02.

За даними Краматорської міськради, після 16:30 у Краматорську пролунало кілька серій вибухів.

"Мешканці громади знаходять уламки по місту, у тому числі нерозірвані снаряди. В жодному разі не наближайтесь до них, та негайно сповіщайте рятувальників за номером 101", – закликали в міськраді.

Росія вгатила по Краматорську. Ракета стирчить з проїзної частини – фото

Росія вгатила по Краматорську. Ракета стирчить з проїзної частини – фото

Росія вгатила по Краматорську. Ракета стирчить з проїзної частини – фото
  • Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти на Донеччині, через що ОВА проводить евакуацію з певних районів. За словами очільника регіону Павла Кириленка, треба вивезти ще 89 дітей.
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Оксана Житнюк
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