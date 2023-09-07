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Ізраїль домовився співпрацювати з Росією в галузі кіно. Реакція посольства України

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07.09.2023, 18:35
Ізраїль домовився співпрацювати з Росією в галузі кіно. Реакція посольства України - Фото
Фото - Мінкульт РФ

Посольство України в Ізраїлі розкритикувало уряд країни за підписання договору з РФ про співпрацю в галузі кіновиробництва. Договір було підписано вчора, 6 вересня, в день, коли Росія вбила артилерією 16 людей у Костянтинівці Донецької області.

"Ми вже не знаємо, як коментувати. Того самого дня, коли російська ракета влучила по багатолюдному ринку на Донбасі в Україні, знову вбивши та поранивши десятки невинних мирних жителів, ізраїльський уряд підписав угоду про співпрацю в галузі кіно з російськими пропагандистами", – заявили у посольстві.

Дипломати наголосили: в той час, коли Росія щодня посилює свої атаки на Україну, забираючи життя невинних людей, Ізраїль співпрацює "з цією нещадною країною, добре відомою своїми кінематографічними зусиллями, спрямованими на поширення пропаганди війни".

"Поки міжнародна спільнота ізолює Росію, щоб продемонструвати, що її дії неприйнятні для цивілізованого суспільства, схоже, що Ізраїль пропонує агресивній федерації додаткові майданчики для поширення своїх токсичних ідей", – заявили у посольстві.

Українські дипломати закликали уряд Ізраїлю "нарешті усвідомити", що правильним курсом є зосередження уваги на несправедливості, скоєної російським керівництвом, а не на підписанні з ним сумнівних угод.

У Мінкульті РФ повідомили, що угоду підписали міністри двох країн, а переговори тривали майже 15 років.

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Оксана Житнюк
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