Зеленский в Нью-Йорке, где посетит ООН. В Вашингтоне встретится с руководством США: фото

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, там он посетит украинских воинов, проходящих лечение в США, придет в главные институты ООН и проведет "веские" двусторонние встречи. В Вашингтоне глава государства встретится с президентом США, главами парламента и партий и с военным руководством. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам. Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", – сообщил он.

Зеленский отметил, что территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН.

По мнению президента, нужно вернуть этому принципу "полную силу, разрушенную российским вторжением", а также увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их.

"Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", – заявил он.

В столице США в Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса и военным руководством государства, сообщил Зеленский.

"Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общественностью. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", – сказал президент.

