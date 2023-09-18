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Зеленский в Нью-Йорке, где посетит ООН. В Вашингтоне встретится с руководством США: фото

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 23:10
Зеленский в Нью-Йорке, где посетит ООН. В Вашингтоне встретится с руководством США: фото - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, там он посетит украинских воинов, проходящих лечение в США, придет в главные институты ООН и проведет "веские" двусторонние встречи. В Вашингтоне глава государства встретится с президентом США, главами парламента и партий и с военным руководством. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам. Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", – сообщил он.

Зеленский отметил, что территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН.

По мнению президента, нужно вернуть этому принципу "полную силу, разрушенную российским вторжением", а также увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их.

"Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", – заявил он.

В столице США в Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса и военным руководством государства, сообщил Зеленский.

"Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общественностью. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", – сказал президент.

  • 78 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций состоится с 18 по 26 сентября 2023 года.
  • Посол Израиля в Украине заявил, что Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США.
  • CNN сообщало, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.

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Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнаСШАООН
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