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"Я просто предам их". CBS спросили Зеленского, отдаст ли Украина земли РФ "в обмен на мир"

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 10:44

Ведущий программы 60 Minutes на американском канале CBS спросил президента Владимира Зеленского, согласится ли официальный Киев на "мир" в обмен на то, чтобы стране-оккупанту России оставить захваченные ею украинские земли. Глава государства ответил, что такой шаг был бы предательством памяти тех, кто погиб, защищая Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

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Интервьюер спросил то же, о чем немецкие социологи недавно спрашивали соотечественников: "Можете ли вы отдать какую-то часть территории Украины ради мира?"

"Нет! Нет. Это наша территория", – ответил Зеленский.

Ведущий не останавливался: "Вам нужна вся [территория]? Включая Крым?"

Президент напомнил ему, что неделю назад награждал очередные 24 семьи погибших военнослужащих: "И я награждал [в тот день] Героев Украины. А гибнут не только Герои Украины. Разные. Все герои для меня. <...> Что я должен им сказать? Что все они погибли, чтобы мы теперь сказали: "Да ладно, забирайте". <...> Все, что я могу им дать – это победа".

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"Если я завтра скажу "забирайте все – Донбасс, забирайте Крым, все, что было [после 24-го]" – я предам все эти семьи. Я просто их предам", – ответил Зеленский.

Украинские власти постоянно напоминают союзникам и партнерам, что никакой мир Москве не нужен: ей в лучшем случае нужна оперативная пауза на фронте, чтобы мобилизовать еще сил и средств "для окончательного решения украинского вопроса".

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленскийвойнаоккупациякапитуляцияумиротворение
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