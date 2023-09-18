"Я просто предам их". CBS спросили Зеленского, отдаст ли Украина земли РФ "в обмен на мир"
Ведущий программы 60 Minutes на американском канале CBS спросил президента Владимира Зеленского, согласится ли официальный Киев на "мир" в обмен на то, чтобы стране-оккупанту России оставить захваченные ею украинские земли. Глава государства ответил, что такой шаг был бы предательством памяти тех, кто погиб, защищая Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.
Интервьюер спросил то же, о чем немецкие социологи недавно спрашивали соотечественников: "Можете ли вы отдать какую-то часть территории Украины ради мира?"
"Нет! Нет. Это наша территория", – ответил Зеленский.
Ведущий не останавливался: "Вам нужна вся [территория]? Включая Крым?"
Президент напомнил ему, что неделю назад награждал очередные 24 семьи погибших военнослужащих: "И я награждал [в тот день] Героев Украины. А гибнут не только Герои Украины. Разные. Все герои для меня. <...> Что я должен им сказать? Что все они погибли, чтобы мы теперь сказали: "Да ладно, забирайте". <...> Все, что я могу им дать – это победа".
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"Если я завтра скажу "забирайте все – Донбасс, забирайте Крым, все, что было [после 24-го]" – я предам все эти семьи. Я просто их предам", – ответил Зеленский.
Украинские власти постоянно напоминают союзникам и партнерам, что никакой мир Москве не нужен: ей в лучшем случае нужна оперативная пауза на фронте, чтобы мобилизовать еще сил и средств "для окончательного решения украинского вопроса".
- В мае 2023 года генсек ООН прозрел – говорит, мир с Россией "пока невозможен". Подоляк ему ответил ему: "Вполне возможен".
- Немцы в начале осени разделились поровну, когда их спросили, "Должен ли Запад принудить Украину уступить часть территории России ради установления мира?"
- При этом прошлый посол Британии "не верит", что Запад толкает Украину к переговорам с Россией.
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