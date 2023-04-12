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Данилов к мировым лидерам: Выберете позорный мир с РФ – получите войну с Четвертым рейхом

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 13:57
Данилов к мировым лидерам: Выберете позорный мир с РФ – получите войну с Четвертым рейхом - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

В случае если мировое сообщество не добьется поражения России в ее захватнической войне против Украины, оно получит новую мировую войну "с российским Четвертым рейхом". Об этом в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его убеждению, взаимоотношения, которые некоторые западные страны пытаются строить с российским диктатором Владимиром Путиным, приравниваются каким-либо взаимоотношениям с вождем Третьего рейха Адольфом Гитлером.

"Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Легитимизируйте фашистские власти и восстановите business as usual с поставщиками Вермахта", – приводит сравнение секретарь СНБО.

Он также сравнил оккупированные нацистской Германией европейские города во время Второй мировой войны с оккупированными Россией украинскими городами.

"Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых – сотни невинных детей, разрушенные судьбы, и продолжайте пожимать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах", – написал он.

Данилов предостерег: если мир не выберет поражение России, он получит новую войну с "российским Четвертым рейхом".

  • 6 апреля 2023 года Данилов заявил, что Путин не отказался от ликвидации президента Зеленского. Будь то физической или политической.

Читайте также: Данилов: Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления

Мілана Головань
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Германия война геополитика капитуляция адольф гитлер Алексей Данилов
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