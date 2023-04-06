Путин не отказался от планов ликвидации Зеленского – Данилов

Государство-террорист Россия не отказалось от планов ликвидации президента Владимира Зеленского, если не физической, то политической. Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос о том, необходимо ли применять дипломатические механизмы для "полноценной деоккупации" Донецкой и Луганской областей, он ответил вопросом: "А как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны применять дипломатию?"

Решение об освобождении украинских территорий не военным, а дипломатическим путем будет означать "политическое убийство" Зеленского.

"Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить. Задание по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня. У них не получилось физической ликвидации главы украинского государства, поэтому сейчас они будут пытаться заниматься политической ликвидацией", – сказал Данилов.

По его словам, Россия стремится к политической ликвидации Зеленского, "потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны".

"Россиян это точно не устраивает. Владимир Зеленский демонстрирует несравненную человечность, порядочность и многие другие добродетели, а президент РФ – бункерный террорист №1 в мире. Представьте, как их это раздражает", – заметил секретарь СНБО.

В апреле прошлого года издание Time опубликовало материал, в котором говорится, что российские войска дважды попытались штурмовать Офис президента в первый вечер после вторжения России в Украину.

Читайте также: Зеленский о 10 покушениях на него: Это не так много. Думаю, у Путина больше проблем

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.