Генсек ООН прозрел – мир с Россией пока невозможен. Подоляк ему ответил: Вполне возможен

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш признал в интервью El Pais, что мирные переговоры между страной-террористом РФ и Украиной пока невозможны. На это советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что такие заявления "впечатляют", поскольку мир "вполне возможен" при конкретных условиях.

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"К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны. Обе стороны убеждены, что могут победить", – сказал он.

Пока генсек ООН не видит желания России "выйти из оккупированных ею территорий", а Украина "надеется их вернуть".

"Я уже сказал, что мирных переговоров сейчас не будет. Я надеюсь, что будут в будущем. Говорили о российском наступлении зимой, а об украинском весной. Понятно, что стороны полностью вовлечены в войну", – сказал он.

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Гуттериш заявил, что цель ООН якобы состоит в том, чтобы "сделать возможным, не сразу, а позже, справедливый мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН". Он признал, что до этого "нам еще далеко".

Подоляк напомнил Гуттеришу условия для мира:

"Агрессору напомнят наконец соответствующие статьи Устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию. Перестанут считать РФ частью ООН и Совбеза ООН. Россия выведет свои войска из Украины", – написал он.

Советник главы ОП отметил, что не нужно "плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно".

13 апреля 2023 года Euronews заявили, что в США якобы недовольны генсеком ООН из-за того, что он "действует в интересах России".

18 апреля The Washington Post сообщило, что Гуттериш якобы "был действительно взбешен" поведением президента Зеленского во время своего визита в Киев.

Артем Джеріпа

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