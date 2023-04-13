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В США недовольны генсеком ООН. Считают, что он действует в интересах России – Euronews

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 14:01
В США недовольны генсеком ООН. Считают, что он действует в интересах России – Euronews - Фото
Генсек ООН Антониу Гутерреш (Фото: EPA)

В США считают, что генсек ООН Антониу Гутерреш "идет на поводу у Кремля" и улучшает российский экспорт. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на утечку документов из Пентагона.

По информации канала, в последних файлах по утечке разведданных США пересказываются частные разговоры между Гутеррешем и его заместителем, в частности, они обсуждают продление Черноморской зерновой сделки.

Представители администрации Джо Байдена в документах отмечают "излишнюю приверженность" генсека России и фиксируют его усилия по "улучшению экспортных возможностей Москвы", пишет Euronews.

Как отмечает канал, в опубликованных документах также говорится, что подход Гутерреша по привлечению к зерновому соглашению российских подсанкционных лиц и компаний подрывает более широкие усилия по привлечению России к ответственности за ее действия в Украине.

  • 6 апреля 2023 года The New York Times сообщила о сливе секретных документов США, в том числе в отношении Украины.
  • 11 апреля в Минобороны Британии сказали, что в утечке документов есть "серьезный уровень неточностей".
  • Представитель президента в ВР Федор Вениславский выразил сомнение, что Владимира Зеленского могут прослушивать спецслужбы США, как об этом говорится в сливе.

Читайте также: Слив документов Пентагона: что известно и какие риски для Украины

Артем Джеріпа
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