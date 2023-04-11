Представитель Зеленского: Не думаю, что США шпионят за президентом, у нас полное доверие
Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский сомневается, что американские спецслужбы прослушивают Владимира Зеленского, о чем сказано в "секретных документах" США, которые утекли в медиа. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.
"Думаю, речь шла об обмене информацией, принимаемых решениях, чтобы максимально тесно координировать наши действия. Они и так сейчас на очень хорошем уровне. Речь идет об утечке информации", — сказал Вениславский.
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Он отметил, что военное командование точно понимает ситуацию на фронте, а решения принимаются с учетом максимальной эффективности наступления Сил обороны.
"Не думаю, что это как-то повлияет на наши действия на линии фронта. Это очередное проявление российской информационной кампании. Но, как и во время наступательных действий в прошлом году, я не думаю, что это будет проблемой для нас", — резюмировал парламентарий.
- По данным "слитых документов", США использовали сигнальную разведку, охватывающую перехваченные коммуникации, то есть полученную из электронных сигналов из систем связи, радаров и систем вооружения.
- Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".
- Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.
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