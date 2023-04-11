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Представитель Зеленского: Не думаю, что США шпионят за президентом, у нас полное доверие

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 11:28
Представитель Зеленского: Не думаю, что США шпионят за президентом, у нас полное доверие - Фото
Федор Вениславский (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский сомневается, что американские спецслужбы прослушивают Владимира Зеленского, о чем сказано в "секретных документах" США, которые утекли в медиа. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

По его словам, говорить о каком-либо шпионаже за украинским руководством вряд ли стоит, так как у Украины и США есть полное доверие. 

"Думаю, речь шла об обмене информацией, принимаемых решениях, чтобы максимально тесно координировать наши действия. Они и так сейчас на очень хорошем уровне. Речь идет об утечке информации", — сказал Вениславский.

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Он отметил, что военное командование точно понимает ситуацию на фронте, а решения принимаются с учетом максимальной эффективности наступления Сил обороны. 

"Не думаю, что это как-то повлияет на наши действия на линии фронта. Это очередное проявление российской информационной кампании. Но, как и во время наступательных действий в прошлом году, я не думаю, что это будет проблемой для нас", — резюмировал парламентарий. 

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают, что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.

  • По данным "слитых документов", США использовали сигнальную разведку, охватывающую перехваченные коммуникации, то есть полученную из электронных сигналов из систем связи, радаров и систем вооружения.
  • Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".
  • Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.

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Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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Владимир Зеленский США война разведка наступление федор вениславский
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