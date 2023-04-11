Представитель Зеленского: Не думаю, что США шпионят за президентом, у нас полное доверие

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский сомневается, что американские спецслужбы прослушивают Владимира Зеленского, о чем сказано в "секретных документах" США, которые утекли в медиа. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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По его словам, говорить о каком-либо шпионаже за украинским руководством вряд ли стоит, так как у Украины и США есть полное доверие.

"Думаю, речь шла об обмене информацией, принимаемых решениях, чтобы максимально тесно координировать наши действия. Они и так сейчас на очень хорошем уровне. Речь идет об утечке информации", — сказал Вениславский.

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Он отметил, что военное командование точно понимает ситуацию на фронте, а решения принимаются с учетом максимальной эффективности наступления Сил обороны.

"Не думаю, что это как-то повлияет на наши действия на линии фронта. Это очередное проявление российской информационной кампании. Но, как и во время наступательных действий в прошлом году, я не думаю, что это будет проблемой для нас", — резюмировал парламентарий.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

По данным "слитых документов", США использовали сигнальную разведку, охватывающую перехваченные коммуникации, то есть полученную из электронных сигналов из систем связи, радаров и систем вооружения.

Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.

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Дмитро Гриниченко , Марко Сировой

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